Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (14.08.2023 - 20.08.2023) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 166 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За последнюю неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 29, вторую - 38, три и более - 89, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 113 968 857. Первую дозу вакцины получили 5 413 152, вторую - 4 884 309, три и более - 3 405 014, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 382 человека.