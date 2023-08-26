Азербайджанские боксеры стали чемпионами в первенстве Европы среди школьников

БАКУ /Trend/ - В словенском Мариборе завершилось первенство Европы среди школьников по боксу.

Как сообщает в субботу Trend, 9-дневные соревнования национальная команда Азербайджана завершила с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Выступающий в весовой категории до 52 кг Шахин Асланов завоевал золотую медаль, победив в финале Николая Николаева (Болгария) со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27).

В составе сборной Азербайджана титул сильнейшего в Европе в тяжелом весе завоевал боксер Сафар Мамедзаде (90 кг), одержав в финале победу над Йосипом-Владиславом Козакевичем (Украина) со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:26, 29:28). Бронзовые медали команде Азербайджана принесли Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг).

В соревнованиях приняли участие 380 спортсменов из 32 стран. Сборная Азербайджана заняла четвертое место по числу медалей (4 медали). Победителями в соревнованиях стали боксеры из 9 стран. По числу медалей первое место заняла Украина (6 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых).

Отметим, что в 2022 году на аналогичных соревнованиях в Турции команда Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. На этот раз оба боксера, прошедшие в финал, сумели завоевать чемпионский титул.