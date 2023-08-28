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Названо число субъектов предпринимательства, созданных на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 28 августа 2023 14:28 (UTC +04:00)
Названо число субъектов предпринимательства, созданных на освобожденных территориях Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 69 новых предприятий и организаций, 1 238 новых субъектов индивидуального предпринимательства.

Согласно подсчетам Trend, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, в первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях было создано 623 новых рабочих места.

Отметим, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года число новых предприятий и организаций на освобожденных от оккупации территориях увеличилось на 68 процентов, субъектов индивидуального предпринимательства - на 11 процентов, а новых рабочих мест - в 2,4 раза.

Напомним, что за отчетный период наибольшее число предприятий (18) и субъектов индивидуального предпринимательства (472) создано в Агдаме, а наибольшее число рабочих мест - в Лачине (328) и Шуше (177).

В таблице ниже приведен перечень новых предприятий и организаций, субъектов индивидуального предпринимательства и рабочих мест по освобожденным районам за первое полугодие 2023 года.

Освобожденные от оккупации районы

Азербайджана

 Число новых организаций, рабочих мест и индивидуальных предпринимателей
Число организаций Число рабочих мест Число индивидуальных предпринимателей
Агдам 18 18 472
Физули 7 13 333
Ходжавенд 3 32 24
Шуша 5 177 20
Джебраил 8 28 73
Кяльбаджар 7 19 42
Губадлы 4 2 97
Лачин 11 328 117
Зангилан 6 1 48
Ходжалы 0 5 12
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