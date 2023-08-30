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В Азербайджане названо число получивших образовательные кредиты

Общество Материалы 30 августа 2023 14:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число получивших образовательные кредиты

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 3 342 студента подали заявки на получение образовательных кредитов в связи с осенним семестром 2023-2024 учебного года.

Об этом сообщили в среду Trend в Фонде образовательных студенческих кредитов.

Было отмечено, что образовательные кредиты были предоставлены 1 712 студентам, в том числе 523 социальных кредита и 1 189 стандартных образовательных кредитов. 168 заявителям было отказано в предоставлении образовательного кредита.

Отметим, что лица, обучающиеся на уровне технического профессионального образования ступени профессионального образования, также уже могут подавать заявки на получение образовательных кредитов.

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