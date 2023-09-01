В Кяльбаджаре состоялось заседание рабочей группы по разминированию

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском районе состоялось очередное выездное заседание рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В мероприятии приняли участие председатель правления Агентства, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, уполномоченные представители соответствующих государственных учреждений, представленных в рабочей группе.

Выступивший на встрече со вступительной речью Вугар Сулейманов проинформировал о ходе работ, проводимых учреждениями, занимающимися разминированием на освобожденных территориях согласно годовому плану работ.

Представитель минобороны Азербайджана в составе рабочей группы сообщил, что в текущем году в Кяльбаджарском районе от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 4719 гектаров, включая жилую инфраструктуру.

На совещании были заслушаны отчеты о деятельности по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по реализации проектов, определенных правительством на освобожденных территориях, обсуждены вопросы, отраженные в отчетах, а также дана информация об оборудовании и технике, задействованных в операциях по разминированию. Была подчеркнута важность реализации информационной поддержки в межведомственных совместных проектах по обеспечению действий в борьбе с минной угрозой, состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в этой сфере.

В рамках визита в Кяльбаджарский район члены рабочей группы ознакомились и были проинформированы о проекте по очистке от мин "Жилой участок Яншак", реализуемом министерством обороны, и завершенном проекте малой ГЭС «Кяльбаджар-1».