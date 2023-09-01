Принято новое решение суда в связи с имуществом Акифа Човдарова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде было принято новое решение в связи с имуществом бывшего начальника упраздненного министерства национальной безопасности Акифа Човдарова.

Как передает в пятницу Trend, данное решение был озвучено на заседании под председательством судьи Мирзали Аббасова.

Согласно новому решению, многомиллионное имущество Човдарова, включая рынок "8-й км", было конфисковано в пользу государства.

Напомним, что А. Човдаров был арестован в 2015 году и приговорен Бакинским военным судом к 12 годам лишения свободы. Он был отпущен на свободу по амнистии в 2020 году.