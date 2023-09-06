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Со следующего учебного года в детсады планируется привлечь 220 тыс. детей - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 сентября 2023 16:41 (UTC +04:00)
Со следующего учебного года в детсады планируется привлечь 220 тыс. детей - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В течение года были освобождены от должностей 50 заведующих детскими садами.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ в преддверии начала нового учебного года, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что со следующего учебного года в детские сады планируется привлечь 220 тысяч детей.

Он добавил, что впервые в этом году прием на работу на вакантные руководящие должности в дошкольных учреждениях осуществляется путем конкурса, сказал он.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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