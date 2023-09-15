Сегодня сданы в эксплуатацию новые школы в ряде районов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сданы в эксплуатацию новые школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Агджабеди, Гёйчае, Исмаиллы, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Шамахы и Тертере.

Как сообщает в пятницу Trend, в этом учебном году Фонд вводит в эксплуатацию 29 школ, в том числе три дошкольных образовательных учреждения. В рамках проектов, реализуемых Фондом в сфере образования, с 2004 года построено и отремонтировано 500 школ. Сегодня в Шамахы была сдана в эксплуатацию 500-я школа из их числа.

Здания этих школ были уже непригодны для использования. Самым старым из этих зданий была школа, которой более 150 лет, в поселке Нидж Габалинского района.

От прежнего вида этих учебных заведений не осталось и следа. Дети продолжат обучение в новых школьных зданиях с этого учебного года.

Представляем фото этих школ в прежнем и нынешнем виде.