В Азербайджане сегодня состоится экзамен по приему на дипломатическую службу в МИД

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджанской Республики будет проведен тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "лист пропуска на экзамен":

Экзамен будет проводиться в двух зданиях Баку. Для участия в экзамене зарегистрировались 474 кандидата.