Даны поручения в связи с получением показаний у лиц, изгнанных из Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются необходимые следственные действия в связи с дачей показаний лицами, изгнанными из Западного Азербайджана. 76 районным прокуратурам Азербайджана были даны соответствующие поручения для выполнения отдельных следственных действий, и в настоящее время эти поручения находятся на стадии исполнения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов во время выступления на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты".

По его словам, в то же время было направлено соответствующее ходатайство Турецкой Республике об оказании правовой помощи в связи с выявлением и изъятием архивных документов.

Джамалов отметил, что в ходе расследования убийства армянами 216 азербайджанцев на территории Западного Азербайджана в период массовой депортации и геноцида 1987-1991 годов были взяты показания у близких родственников 30 человек, а также свидетелей этих событий. В то же время было установлено, что 15 азербайджанцев на территории Западного Азербайджана во время депортации подверглись армянами избиению, получили ранения. Эти лица были выявлены, они дали показания в качестве потерпевших, у их родственники также взяты показания.

Он добавил, что за этот период на основании запросов оперативных структур 2 500 человек из числа жертв депортаций из Западного Азербайджана были выявлены по городу Баку и другим регионам страны, у них были взяты показания, архивные документы были изучены, распечатаны и приложены к уголовному делу.