В Азербайджане ведется работа над более чем 800 новыми видами оружия - Мадат Гулиев

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане ведется работа над более чем 800 новыми видами оружия.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сообщил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

"В антитеррористических мероприятиях локального характера применялось оружие азербайджанского производства, являющееся продуктом новейших технологий", - добавил министр.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.