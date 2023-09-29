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Будут приняты меры по организации услуг мобильной связи, теле- и радиовещания в Карабахе

Общество Материалы 29 сентября 2023 20:04 (UTC +04:00)
Будут приняты меры по организации услуг мобильной связи, теле- и радиовещания в Карабахе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Евлах прошла очередная встреча с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана.

В частности, на встрече была выражена просьба о том, чтобы соответствующими государственными структурами Азербайджана были приняты меры по организации услуг мобильной связи, телевидения и радиовещания, говорится в информации.

Отметим, что 29 сентября в городе Евлах состоялась очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

На встрече подробно обсуждались гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и представленный в связи с этим Азербайджаном план реинтеграции.

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