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Планируется продление Бакинского бульвара

Общество Материалы 30 сентября 2023 13:01 (UTC +04:00)
Планируется продление Бакинского бульвара

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Бакинский бульвар планируется продлить, его протяженность к 2040 году составит более 25 километров с качественным общественным озеленением.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

Министр отметил, что озеленение города Баку будет значительно увеличено.

"Один из основных компонентов адаптации к процессам изменения климата связан с зелеными насаждениями. Увеличение зеленых насаждений и открытых пространств в городе является одной из приоритетных целей проекта генерального плана города Баку", - добавил М.Бабаев.

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