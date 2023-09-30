Планируется продление Бакинского бульвара

БАКУ/Trend/ - Бакинский бульвар планируется продлить, его протяженность к 2040 году составит более 25 километров с качественным общественным озеленением.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

Министр отметил, что озеленение города Баку будет значительно увеличено.

"Один из основных компонентов адаптации к процессам изменения климата связан с зелеными насаждениями. Увеличение зеленых насаждений и открытых пространств в городе является одной из приоритетных целей проекта генерального плана города Баку", - добавил М.Бабаев.