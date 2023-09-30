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Подготовлены карты зеленых насаждений на Абшеронском полуострове - Мухтар Бабаев

Общество Материалы 30 сентября 2023 13:21 (UTC +04:00)
Подготовлены карты зеленых насаждений на Абшеронском полуострове - Мухтар Бабаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - В целях оценки, учета и уточнения реального состояния зеленых насаждений на Абшеронском полуострове, были проведены инвентаризационные работы и составлены карты отдельных зеленых насаждений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"Важное экологическое значение имеет сохранение существующих и создание новых зеленых насаждений на территории страны. В частности, охрана и увеличение озеленения имеет более важное значение на Абшеронском полуострове, который резко отличается от других регионов сложными почвенно-климатическими условиями, концентрацией крупных промышленных объектов, густонаселенностью",- добавил М.Бабаев.

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