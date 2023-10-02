БАКУ /Trend/ - В Карабахском экономическом районе создается возможность использования армянского языка.

Как сообщает Trend, это отражено в планах Азербайджанской Республики по реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Отметим, что Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей. В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.