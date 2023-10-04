Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, 4 октября в Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Шамкире, Джейранчоле, Балакене, Габале, Загатале, Евлахе, Гейчае, Сабирабаде, Лянкяране, Астаре, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Гобустане, Гусаре, Халтанде, Грызе, Баку и на Абшеронском полуострове прошли кратковременные дожди, а в Шахдаге выпал снег.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове температура днем составила 22 градуса, в Аранском районе - 23 градуса, в горных районах было до 11 градусов тепла.