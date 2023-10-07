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В Ходжалы в месте предполагаемых захоронений пропавших без вести лиц будут проведены раскопки

Общество Материалы 7 октября 2023 14:35 (UTC +04:00)
В Ходжалы в месте предполагаемых захоронений пропавших без вести лиц будут проведены раскопки

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия продолжает поиски граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова.

Об этом Trend сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"К сожалению, в Государственной комиссии нет информации о месте захоронения Натига Гасымова. Однако можно предположить, что его тело было захоронено на территории Ходжалинского района (бывший Аскеран). Государственная комиссия проведет раскопки и эксгумацию на всех освобожденных от оккупации территориях, а также в предполагаемых местах захоронения лиц, погибших в Первой Карабахской войне, на территории Ходжалинского района", - отметили в комиссии.

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