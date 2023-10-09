Прошло 3 года со дня освобождения поселка Гадрут

БАКУ /Trend/ - Прошло 3 года со дня освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Гадрут был освобожден от армянской оккупации 9 октября 2020 года в результате контрнаступательной операции, начатой​​азербайджанской армией 27 сентября.

9 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации поселка Гадрут и 8 других населенных пунктов.

Глава государства сообщил, что в результате успешной операции от оккупации были освобождены села Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы Джебраильского района, Юхары Гюзлек, Горазыллы Физулинского района, Чайлы Тертерского района, поселок Гадрут и село Сур Ходжавендского района.

Освобождение Гадрута считается одним из главных переломных моментов 44-дневной войны.