Гидрометслужба Азербайджана о последствиях изменения климата

БАКУ /Trend/ - В результате глобального потепления, изменений климата прошедшее лето стало одним из самых жарких за последние годы. Изменения климата по-разному влияют на условия жизни на планете, в том числе на экосистему и экологию, приводят к исчезновению ряда видов растений и животных.

В связи с этим начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов сказал Trend, что, согласно официальным данным Всемирной метеорологической организации, средняя глобальная температура в июле 2023 года была самой высокой по всем инструментальным наблюдениям.

"Как это проявилось в нашей стране? Следует иметь в виду, что иногда люди, знакомые с данными о глобальных показателях, которые публикуются в прессе, применяют их непосредственно к территории своего проживания. Это неправильный подход, потому что это среднее значение, которое указывает на общую тенденцию. В разных странах показатели могут значительно отличаться друг от друга. В связи с этим средняя температура воздуха летом 2023 года на территории Азербайджана в некоторые периоды была выше климатической нормы, но не достигла рекордных значений. Например, средняя температура июля в стране была всего на 0,4-1,7 градуса выше нормы. Правда, август был более жарким, и эта разница была в пределах 3-5 градусов. В то же время количество паводков в результате локальных ливней, еще одного климатического явления, превысило прошлогодний рекорд в 3 раза и достигло 147. Говоря о последствиях изменения климата, мы должны отметить, что иногда даже в непосредственной близости друг от друга происходят аномальные явления, которые противоречат друг другу. К примеру в этом году мы стали свидетелями рекордных паводков в нашей стране, в то же время высохли устья многих рек, в основном в низменных районах наблюдалась засуха. Это и есть некоторые из порой неожиданных и контрастных аспектов изменения климата. Одним словом, с тех пор, как климат стал относительно "стабильным", прошло 30-40 лет. Как правило, в климатологии для оценки современных изменений проводятся сравнения с периодом 1961-1990 годов, который берется за климатическую норму. Мы все наблюдаем увеличение как количества, так и интенсивности аномальных погодно-климатических явлений, и, согласно климатическим сценариям, это будет продолжаться", - сказал Махмудов.

Говоря о предстоящем зимнем сезоне, он подчеркнул, что по результатам мониторинга и научных исследований, проведенных Межправительственной группой экспертов по изменению климата ООН, в которую входят 234 ученых из 66 стран, в 2023 году климат Земли будет меняться чрезвычайно динамично.

"По их мнению, некоторые из возникающих тенденций уже необратимы. Зимние температуры также повышаются во всем мире. Но это также не исключает появления кратковременных холодных волн. Мы должны знать, что сезонные прогнозы, подготовленные в климатических центрах по всему миру, в основном отражают общие средние значения. Это также не позволяет составить какой-либо прогноз на месяц вперед на конкретный период в конкретной местности. Поэтому, поскольку долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер, говорить сейчас о том, каковы будут тенденции в этом контексте зимой, было бы неправильно. В целом в последние годы зима более умеренная. Количество морозных и снежных дней наблюдается реже. У этого есть свои плюсы и минусы. Умеренная зима сказывается на водности рек, негативно сказывается на растениеводстве, поскольку наблюдается рост числа сельхозвредителей и т.д. Положительным моментом является то, что в мягкой зимой спрос в сфере теплоснабжения относительно снижается. В целом климатический фактор влияет на все сферы нашей жизни. Поэтому мы должны стараться уменьшать негативные последствия изменения климата и извлекать выгоду из положительных сторон этого", - добавил Махмудов.