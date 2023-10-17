Сменился адвокат Вагифа Хачатряна

БАКУ/Trend/ – Член коллегии адвокатов Азербайджана, адвокат Натиг Бейбалаев отказался от защиты Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении Мешалинской резни.

Как сообщает во вторник Trend, об этом стало известно на сегодняшнем заседании по уголовному делу Вагифа Хачатряна в Ясамальском районном суде.

В ходе процесса Н.Бейдуллаев обратился к суду. Адвокат заявил, что отказывается от защиты по состоянию здоровья.

Возражение было принято, и В.Хачатрян был обеспечен другим защитником.

Защитником В.Хачатряна назначена член коллегии адвокатов Азербайджана Радмила Абдулова.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.