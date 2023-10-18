Стартовал медиатур, организованный в Физулинском районе (ФОТО)

ФИЗУЛИ/Trend/ – Начался медиатур "По следам Президента" ("Prezidentin izi ilə"), организованный в Физулинском районе.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, представители СМИ сначала посетили участок в городе Физули, где будет построен детский сад на 240 мест, фундамент которого заложил Президент Ильхам Алиев.

Представителям СМИ сообщили, что под строительство детского сада выделен земельный участок площадью 2,4 гектара.

Согласно проекту, для детского сада будут созданы основное здание, игровая зона, автостоянка и техническая зона. В двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения разместятся групповые, административные, технические и медицинские помещения, спортивный и музыкальный залы, кухня.

Здесь детям будут предоставлены все условия для комфорта, получения элементарных знаний и развлечений. Во дворе детского сада будут построены игровые площадки и создана другая необходимая инфраструктура.