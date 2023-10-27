В Азербайджане аттестация лиц со средним медицинским или фармобразованием будет проводиться минздравом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет проведена аттестация лиц (работников) со средним медицинским или фармацевтическим образованием.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

Аттестация лиц (работников) со средним медицинским или фармацевтическим образованием будет проводиться министерством здравоохранения.

В обязанности министерства здравоохранения включено проведение аттестации лиц (работников) со средним медицинским или фармацевтическим образованием.

Отметим, что до сих пор министерство осуществляло мероприятия по дополнительному обучению работников здравоохранения, сертификации врачей и фармацевтов и аттестации других работников здравоохранения в соответствии с законодательством.