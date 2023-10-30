Число обучающихся в вузах Азербайджана в ближайшие годы возрастет на 20 тысяч

БАКУ /Trend/ – Число обучающихся в вузах в Азербайджане в ближайшие годы возрастет на 20 тысяч.
Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в основных приоритетах Концепции экономического и социального развития на 2024-2027 годы.
Отмечено, что будут приняты меры по дальнейшему повышению доступности высшего образования, в содержании высшего образования будут учтены требования рынка труда.
Наряду с этим, будет повышено качество высшего образования и обеспечена его международная конкурентоспособность. Будут созданы конкурентные механизмы финансирования и управления в этой сфере.
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане в высших учебных заведениях обучается более 205 тысяч человек.
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