Число обучающихся в вузах Азербайджана в ближайшие годы возрастет на 20 тысяч

БАКУ /Trend/ – Число обучающихся в вузах в Азербайджане в ближайшие годы возрастет на 20 тысяч.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в основных приоритетах Концепции экономического и социального развития на 2024-2027 годы.

Отмечено, что будут приняты меры по дальнейшему повышению доступности высшего образования, в содержании высшего образования будут учтены требования рынка труда.

Наряду с этим, будет повышено качество высшего образования и обеспечена его международная конкурентоспособность. Будут созданы конкурентные механизмы финансирования и управления в этой сфере.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане в высших учебных заведениях обучается более 205 тысяч человек.

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