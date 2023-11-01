Рахид Алекберли назначен замминистра цифрового развития и транспорта Нахчывана

БАКУ /Trend/ – 31 октября заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о назначении Рахида Алекберли заместителем министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, Рахид Захид оглу Алекперли назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

До назначения министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики временное исполнение этих обязанностей возложено на заместителя министра Рахида Алекберли.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что 31 октября, согласно распоряжению заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анара Ибрагимова, министерство связи и новых технологий и юридическое лицо публичного права "Государственная транспортная служба Нахчыванской Автономной Республики" были объединены и на их основе создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

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