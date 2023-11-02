В Азербайджане некоторая импортируемая продукция будет освобождена от таможенной пошлины

БАКУ/Trend/ – Оборудование, ввозимое в Азербайджан для создания и производства изделий оборонного назначения, будет освобождено от таможенной пошлины.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Конверте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который был вынесен сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, не будет взиматься таможенная пошлина за ввоз технологий, оборудования и комплектующих изделий, импортируемых в целях создания и производства изделий оборонного назначения органом (учреждением) и подведомственными ему предприятиями, определяемыми соответствующим органом исполнительной власти.

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