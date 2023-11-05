Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 ноября.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем – 18-23° тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 20-25° тепла, в горах – ночью 4-8° тепла, днем - 11-16° тепла.