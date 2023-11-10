В некоторых районах Азербайджана выпал снег - фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10 ноября в 18:00, в Азербайджане продолжает наблюдаться нестабильная погода.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, скорость ветра ослабла по сравнению с утром и составляет 23 м/с. По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в море достигла 4 метров.

В регионах также наблюдаются нестабильные, дождливые погодные условия.

В Дашкасане, Гедабее, Шамкире, Гахе, Огузе, Губе, Алтытагаче, Шеки, Халтане, Мингячевире, Лянкаране, Астаре периодически идут дожди, а в Гусаре, Хыналыге и Шахдаге идет снег.

Нестабильная, дождливая погода, наблюдающаяся в стране, сохранится до утра 11 ноября.