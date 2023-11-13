Подготовлен проект здания школы на 360 ученических мест в Гадруте (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 05 мая 2023 года ознакомились с проектом восстановления полной средней школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Также было отмечено, что в качестве продолжения ремонтно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях предусматривается восстановление, укрепление и капитальный ремонт здания полной средней школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут Ходжавендского района. После подписания распоряжения и выделения соответствующих средств начнется подготовка проектно-сметной документации.

Было подчеркнуто, что в освобожденном от оккупации городе Шуша начато строительство полной средней школы №1 на 960 ученических мест, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 12 мая 2021 года, а в сентябре 2023 года ремонтно-строительные работы были полностью завершены.

"Инвестором начато строительство полной средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джебраиле, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 04 октября 2021 года. Завершение строительства намечено на 2024 год.

Строительство общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Физули началось в сентябре 2022 года. Строительство школы осуществлялось при поддержке правительства Узбекистана. 23 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с супругой Зироатхон Мирзиёевой приняли участие в церемонии открытия средней школы №1 имени Мирзы Улугбека, построенной в городе Физули.

20 мая 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О мерах по проектированию и реставрации здания Шушинской реальной школы. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация по проектированию и реставрации Шушинской реальной школы, завершены работы по сохранению исторического здания. В текущем году планируется начать строительно-восстановительные работы.

22 сентября 2022 года глава государства подписал распоряжение о проектировании, капитальном ремонте и восстановлении здания полной средней школы №2 города Лачин. В здании школы были начаты восстановительно-укрепительные и капитальные ремонтные работы, а 25 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия общеобразовательного учреждения.

В целях проектирования, капитального ремонта и восстановления здания полной средней школы на 176 ученических мест села Забух Лачинского района, Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 22 сентября 2022 года, и в здании школы были начаты восстановительно-укрепительные и капитальные ремонтные работы. Строительные работы полностью завершены", - говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, было подчеркнуто, что в целях проектирования и строительства здания полной средней школы на 960 ученических мест в городе Зангилан, Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 7 сентября 2022 года. В настоящее время в Зангилане разрабатывается проектно-сметная документация по строительству полной средней школы на 960 ученических мест. Строительные работы планируется начать в текущем году.

"Президент Ильхам Алиев 7 сентября 2022 года подписал распоряжение о проектировании и строительстве в освобожденном от оккупации городе Кяльбаджар здания полной средней школы на 960 ученических мест. В настоящее время начато строительство данной школы.

Кроме этого, 10 мая 2022 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой был заложен фундамент Физулинского профессионального лицея, строительство которого планируется начать в текущем году.

Согласно распоряжению "О внесении изменений в "Распределение средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий"", утвержденному распоряжением № 3722 Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, в городе Губадлы начато проектирование строительства зданий полной средней школы на 600 ученических мест, детского дома-детского сада № 2 на 160 мест в городе Агдам, полной средней школы №2 на 960 ученических мест в городе Агдам и детского дома-детского сада № 2 на 160 мест в городе Зангилан.

Кроме того, построены и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям общеобразовательная школа на 144 ученических места в селе Талыш Тертерского района, дошкольное образовательное учреждение на 78 ученических мест и общеобразовательная школа на 144 ученических места в селе Суговушан.

Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики в селе Агалы Зангиланского района построена и сдана в эксплуатацию отвечающая современным требованиям полная средняя общеобразовательная школа на 288 ученических мест и дошкольное образовательное учреждение на 60 мест", - говорится в сообщении министерства.

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