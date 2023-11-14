Назван объем соцвыплат населению в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены социальные пособия 474 тыс. человек, ежемесячная президентская пенсия - 376 тыс. человек.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что за этот период по социальным пособиям населению было выплачено 831 млн манатов, что на 25 процентов больше, по президентским пенсиям - 537 млн манатов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по октябрь было назначено 114 тыс., а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, в проактивном порядке было назначено 544 тыс. пособий и пенсий.

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