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Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана

Общество Материалы 16 ноября 2023 12:46 (UTC +04:00)
Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что военнослужащий срочной действительной военной службы ГПС Салманлы Миргусейн Гасан оглу, проходящий лечение в Масаллинской центральной районной больнице, несмотря на все усилия врачей, скончался 16 ноября 2023 года по причине болезни.

Allah rəhmət eləsin!

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