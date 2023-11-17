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Обнародована численность населения Азербайджана

Общество Материалы 17 ноября 2023 18:15 (UTC +04:00)
Обнародована численность населения Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, численность населения по состоянию на 1 октября 2023 года на основании результатов последней переписи населения составила 10 168 369 человек.

В общей численности населения удельный вес городского населения составил 54,6 процента, сельского населения - 45,4 процента.

Удельный вес мужчин в общей численности населения составил 49,8 процента, женщин - 50,2 процента.

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