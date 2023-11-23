Еще 10 стран выразили намерение подписать Устав Центра труда ОИС - министр

БАКУ /Trend/ - Устав Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписали 16 стран-членов.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время совместной пресс-конференции с заместителем генерального секретаря ОИС Ахмедом Сенгандо, сообщает в четверг Trend.

По его словам, подписать Устав Центра труда выразили намерение еще 10 стран.

"Председательство в Генеральной ассамблее Центра труда ОИС возложено на Азербайджанскую Республику, а его заместителем стала Саудовская Аравия", - сказал министр.

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