Проводя этнические чистки, армяне постоянно стремились завладеть землями Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне, проводя этнические чистки, постоянно стремились завладеть землями Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил депутут парламента Азербайджана (Милли Меджлис), председатель комитета по науке и образованию парламента Бахтияр Алиев во время обсуждения законопроекта "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Б.Алиев подчеркнул, что обсуждение проекта закона "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики" направлено на восстановление исторической справедливости и нарушенных прав азербайджанского народа.

Он отметил, что восстановление исторической справедливости также является ярким примером того, что азербайджанский народ, который всегда был сторонником мира и прогресса, проживая в данном регионе испокон веков, вносил большой вклад в его развитие, и сегодня он является гарантом мира и прогресса.

"Они проводили этнические чистки в Ереване, Гёйче, западном Зангезуре. Правительство СССР оказывало им покровительство. В 1948-53 годах правительство СССР приняло решение о депортации сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель в места с очень тяжелыми условиями. Армяне, проживающие за границей, переселялись в дома депортированных азербайджанцев.

В наших архивах хранится множество писем азербайджанцев, адресованных руководству СССР, и мы с болью читаем их. Этот исторический факт мы должны донести до всего мира", - добавил Б.Алиев.

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