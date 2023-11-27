Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

АМИ Trend призывает граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени агентства

Общество Материалы 27 ноября 2023 16:00 (UTC +04:00)
АМИ Trend призывает граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени агентства

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и на различных интернет-страницах распространяется ложная информация. Так, мошенники, используя логотип АМИ Trend, предлагают гражданам некие "способы заработать", упоминая при этом интервью экс-главы компании SOCAR, якобы опубликованное на сайте Trend.

В этой связи АМИ Trend заявляет, что указанные сообщения не имеют отношения к агентству, никогда не размещались на его сайте или в информационных продуктах.

АМИ Trend призывает граждан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Лента

Лента новостей

Читать все новости