Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В горных районах Западного региона Азербайджана выпал снег

Общество Материалы 28 ноября 2023 09:28 (UTC +04:00)
В горных районах Западного региона Азербайджана выпал снег

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 ноября на территории Губинского, Гусарского и Хызынского районов выпал снег.

Как сообщает во вторник Trend, больше всего снега выпало в селах Гырыз и Хыналыг Губинского района.

Согласно информации, высота снежного покрова достигает 14 сантиметров. Самая низкая температура в регионе (-8,6) зафиксирована на участке Гудиалчай – Хыналыг.

В поселке Алтыагадж Хызынского района высота покрова снега составляет 13 см, а в селе Лаза Гусарского района - 12 см.

В райцентрах Губа и Гусар снега не зафиксировано.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости