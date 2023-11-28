Азербайджан является одним из лидеров в регионе по озеленению - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из лидеров в регионе по озеленению.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на круглом столе на тему глобальных изменений климата.

Она также отметила, что в этом году в стране посажено около двух миллионов деревьев.

"К посадке деревьев подключаются государственные учреждения, НПО и граждане, что не может не радовать", - добавила У.Тагиева.

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