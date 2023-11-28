Достижение углеродной нейтральности на освобожденных территориях является одной из основных целей - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Достижение углеродной нейтральности на освобожденных территориях является одной из основных целей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на круглом столе на тему глобальных изменений климата.

Она также отметила, что это включено в стратегические документы и государственные программы Азербайджана.

Как ранее сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, к концу 2027 года в энергетическую систему страны будут интегрированы 1870 мегаватт "зеленой" энергии, и в результате доля возобновляемых источников энергии достигнет 33 процентов.

Он добавил, что одним из основных направлений является превращение освобожденных от оккупации территорий в зоны "зеленой" энергии.

Отметим, что Азербайджан является одной из стран, обладающих высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Так, технический потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 27 ГВт, в том числе 3 000 МВт по ветроэнергетике, 23 000 МВт - по солнечной энергии, 380 МВт - по биоэнергетике, 520 МВт - по потенциалу горных рек.

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