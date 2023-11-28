БАКУ /Trend/ - В Карабахе и Зангезуре установлено 16 гидрометеорологических станций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов на круглом столе на тему глобальных изменений климата.

Он отметил, что с 2019 года на территории Азербайджана создано 64 автоматических гидрометеорологических станций.

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