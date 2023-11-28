В Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в Ашхабаде по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева открылась фотовыставка «Гейдар Алиев – братство Туркменистана и Азербайджана».

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Туркменистане, на выставке, открывшейся во дворце «Мугам», представлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность великого лидера Гейдара Алиева, а также дипломатические отношения между Азербайджаном и Туркменистаном.

В церемонии открытия выставки приняли участие сопредседатели азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев, а также послы иностранных государств в Туркменистане, главы и сотрудники дипломатических миссий, члены их семей, а также представители общественности и средств массовой информации.