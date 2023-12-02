Названо число лиц, которым ограничен въезд в Азербайджан с начала года

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего года Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики в ходе мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией были задержаны 8 182 иностранца.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной миграционной службе.

Было отмечено, что задержанные лица проживают на территории Азербайджана без соответствующих документов, дающих им право на проживание в стране, занимаются деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия, вовлечены в незаконную трудовую деятельность или не проживают по адресу регистрации.

"За этот период 2 831 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был в административном порядке выдворен за пределы Азербайджанской Республики и их въезд в страну был ограничен на срок, установленный законом, в отношении остальных была обеспечена легализация их проживания.

В то же время было принято в общей сложности 19 552 административных решения по вопросам пребывания, проживания, трудоустройства иностранцев в стране и другим сопутствующим вопросам. Материалы по выявленным делам, связанным с организацией нелегальной миграции и торговлей людьми, были направлены в соответствующий правоохранительный орган для правовой оценки", - говорится в сообщении службы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!