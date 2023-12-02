Со следующего года ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска - депутат

БАКУ /Trend/ - Со следующего года будет ограничен ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска.

Об этом в субботу Trend сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что ограничение импорта автомобилей по дате производства осуществляется в соответствии с постановлением №94 Кабинета министров от 29 марта 2023 года.

"Согласно пункту 2 данного постановления, ограничен импорт в Азербайджан автомобилей, год производства которых превышает 10 лет, что означает, что уже в 2024 году будет ограничен импорт автомобилей, произведенных в 2014 и предыдущих годах. Поэтому ожидается снижение доли "старых" автомобилей в автопарке", - сказал Байрамов.

По его словам, это также повлияет на структуру авторынка.

"На рынке будет наблюдаться уменьшение количества этих автомобилей. В целом в последние месяцы 2023 года на автомобильном рынке наблюдался рост цен. Ожидается, что рост цен на "старые" автомобили продолжится", - добавил депутат.

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