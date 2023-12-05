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Важно знакомить другие страны с восстановительными работами на освобожденных землях Азербайджана - Екатерина Метревели

Общество Материалы 5 декабря 2023 18:25 (UTC +04:00)
Важно знакомить другие страны с восстановительными работами на освобожденных землях Азербайджана - Екатерина Метревели

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Важно показывать различным странам работы, которые проводятся на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказала во вторник Trend председатель Центра стратегических и международных исследований Грузии (Фонд РОНДЕЛИ) Екатерина Метревели.

"Могу сказать, что то, что мы увидели, оставляет глубокие впечатления, начиная с момента прибытия в аэропорт. Мне было очень интересно", - поделилась Метревели.

По ее словам, очень важно демонстрировать различным странам и организациям восстановительные работы, которые проводит Азербайджан на освобожденных территориях.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они приняли участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы». В состав делегации вошли 60 представителей из 30 стран.

Затем делегация посетила первый населённый пункт, построенный на основе концепции "умное село" на освобожденных от оккупации территориях - село Агалы.

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