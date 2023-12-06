В центральной больнице Гаджигабула прекращена работа рентген-кабинета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с выявленными недостатками прекращена работа рентген-кабинета в Гаджигабульской центральной районной больнице.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры для обеспечения ядерной и радиологической безопасности в стране. В этих рамках на основе сотрудничества Агентства и публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), в ходе проверочных мероприятий, проведенных в рентгеновском кабинете на основании обращения юридического лица "Гаджигабульская центральная районная больница", были выявлены факты нарушения требований радиационной безопасности, деятельность рентген-кабинета в указанном медицинском учреждении приостановлена.

Отметим, что ранее в связи с выявлением нарушений была приостановлена деятельность рентгеновских кабинетов в городской поликлинике №45, расположенной в Хазарском районе города Баку, стоматологической клинике ООО "RONDENT" в Наримановском районе Баку и в Республиканской клинической больнице имени М.А.Миргасымова .

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