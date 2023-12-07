АМИ Trend сообщает о прекращении сотрудничества с рекламным агентством New Media

БАКУ/Trend/ - Агентство международной информации Trend уведомляет своих партнеров о том, что с 1 января 2024 года прекращает сотрудничество с рекламным агентством New Media.

С этой даты будет приостановлено размещение рекламы, партнерских материалов и пресс-релизов, поступающих с платформы New Media на все ресурсы АМИ Trend.

Приглашаем наших партнеров и рекламодателей, заинтересованных в размещении информации о своем бизнесе на ресурсах медиакомпании, обращаться напрямую в Департамент маркетинга АМИ Trend по нижеуказанным контактным данным:

Санан Гусейнов:

Адрес электронной почты: [email protected]

Тел.: +99450 211 7908