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АМИ Trend сообщает о прекращении сотрудничества с рекламным агентством New Media

Общество Материалы 7 декабря 2023 09:00 (UTC +04:00)
АМИ Trend сообщает о прекращении сотрудничества с рекламным агентством New Media

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Агентство международной информации Trend уведомляет своих партнеров о том, что с 1 января 2024 года прекращает сотрудничество с рекламным агентством New Media.

С этой даты будет приостановлено размещение рекламы, партнерских материалов и пресс-релизов, поступающих с платформы New Media на все ресурсы АМИ Trend.

Приглашаем наших партнеров и рекламодателей, заинтересованных в размещении информации о своем бизнесе на ресурсах медиакомпании, обращаться напрямую в Департамент маркетинга АМИ Trend по нижеуказанным контактным данным:

Санан Гусейнов:

Адрес электронной почты: [email protected]

Тел.: +99450 211 7908

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