МЧС Азербайджана распространило заявление в связи с землетрясением

БАКУ /Trend/ - Разрушений в результате землетрясения в Азербайджане не зафиксировано.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственного агентства по безопасности в строительстве МЧС Азербайджана Эльхан Асадов на пресс-конференции в связи с землетрясением в Каспийском море.

"Мы не получали никакой информации о каких-либо разрушениях в районах, где ощущалось землетрясение", - добавил Э.Асадов.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязань.

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