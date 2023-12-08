В Баку состоялось итоговое заседание Генеральной ассамблеи FIA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации – FIA.

Как сообщает в пятницу Trend, во встрече приняли участие президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бин Сулайем и президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

Приветствуя гостей, Анар Алакбаров рассказал о важности проведения Генеральной ассамблеи FIA и церемонии награждения в Баку.

Он отметил, что целью подобных мероприятий является повышение интереса общественности к сфере автоспорта, а также просвещение в сфере безопасного, устойчивого и доступного автотранспорта.

"Азербайджанская автомобильная федерация регулярно проводит соревнования в сфере автоспорта, дрифт тренировки, пробеги внедорожников, соревнования по картингу, выставки и парады, где демонстрируются классические автомобили, и другие проекты", - подчеркнул Анар Алакбаров, напомнив, что с 2016 года в стране проводятся соревнования Формулы-1.

Кроме того, он выразил благодарность FIA за поддержку страны в успешном проведении гонок Формулы 1 на живописных улицах Баку.

В частности, президентом Автомобильной федерации Азербайджана была выражена благодарность всем, кто способствовал успешному проведению Недели FIA в Баку, в том числе сотрудникам и волонтерам FIA.

В свою очередь, президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем, говоря об итогах бакинских дискуссий, сказал, что столь престижное мероприятие внесет вклад в работу FIA.

Итоговое заседание Генеральной ассамблеи FIA собрало вместе представителей различных автомобильных организаций из 128 стран мира. На заседании присутствовали представители 189 клубов, а также участники, присоединившиеся к мероприятию онлайн.

Помимо заседания Генеральной ассамблеи FIA, в Баку с пятого по восьмое декабря были организованы заседания Генеральных ассамблей Фонда FIA и Международного туристического альянса (AIT), представляющих интересы автомобильных клубов. Следует отметить, что 125-летие AIT совпало с Неделей FIA в Баку. Одним из мероприятий Международной автомобильной федерации в Баку стало вручение сертификатов очередным выпускникам Университета FIA.

Отметим, что Генеральная ассамблея, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке, является высшим органом принятия решений FIA и состоит из федераций автоспорта, представляющих организации-члены Международной автомобильной федерации, и клубов, работающих в сфере мобильности. Более того, Генеральная ассамблея FIA ежегодно проводится в разных странах.

Решение о проведении данного престижного мероприятия в азербайджанской столице было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи FIA в итальянской Болонье. За право проведения столь масштабного международного мероприятия в сфере автоспорта боролись несколько стран, в том числе и Азербайджан. По итогам голосования была одобрена кандидатура Азербайджана.

Также при посредничестве Автомобильной федерации Азербайджана проводится ряд мероприятий по популяризации автоспорта среди молодежи. Таким образом, организуются различные соревнования по автоспорту и автомобильные выставки с целью освещения истории создания автомобилей, а также ряд мероприятий по безопасности дорожного движения.

Подготовка автомобильных пилотов в Азербайджане, участие представителей Азербайджана в международных соревнованиях в этой сфере также являются подтверждением развития автоспорта в стране.

По завершении заседания Генеральной ассамблеи FIA восьмого декабря президенту Международной автомобильной федерации Мухаммеду бен Сулайему был преподнесен ковер с логотипом FIA на фоне изображений ряда достопримечательностей, таких как Центр Гейдара Алиева и комплекс Flame Towers, являющихся символами города Баку.

Также были награждены победители интеллектуального конкурса по вопросам безопасности дорожного движения, организованного Автомобильной федерации Азербайджана среди бакинских школьников.

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