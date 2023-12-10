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Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)

Общество Материалы 10 декабря 2023 15:23 (UTC +04:00)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На официальной церемонии закрытия года «Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023» в городе Шуша, совместно организованной Министерством культуры и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) звание культурной столицы тюркского мира на 2024 год было передано от Шуши туркменскому городу Анев.

Как сообщает Trend, министр культуры Адиль Керимли вручил министру культуры Туркменистана Атагельды Шахмурадову символ председательства в Постоянном совете министров культуры тюркского мира.

Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
Звание культурной столицы тюркского мира передано от Шуши городу Анев Туркменистана (ФОТО)
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