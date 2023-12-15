В отношении Тофига Ягублу вынесено постановление об аресте

БАКУ /Trend/ - Арестован член партии "Мусават" Тофиг Ягублу.

Как сообщает в пятницу Trend, решение о его аресте было вынесено судьей Наримановского районного суда (город Баку) Гюльтекин Асадовой.

Принимая во внимание возможность уклонения Т.Ягублу от следствия, суд обеспечил представление следственного органа.

Согласно решению, в отношении Т.Ягублу была избрана мера пресечения в виде 4-месячного заключения под стражу.

Напомним, что Тофигу Ягублу были предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (Мошенничество с причинием ущерба в крупном размере), 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков), 320.2 (Использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1 настоящего Кодекса) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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