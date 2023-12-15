Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в следующем году

БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения от 15 декабря 2023 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно норме рабочего времени на 2024 год, рабочими днями не считаются следующие дни наступающего года: 1, 2 января – Новый год; 20 января – День всенародной скорби; 8 Марта - Международный женский день; 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз; 10, 11 апреля – праздник Рамазан; 9 Мая - День Победы над фашизмом; 28 мая - День независимости; 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа; 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики; 16, 17 июня - праздник Гурбан; 8 ноября – День Победы; 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики; 31 декабря - Всемирный день солидарности азербайджанцев.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров, выходными днями в 2024 году при пятидневной рабочей неделе являются 3, 4, 5 января, 25 и 26 марта, 18 и 19 июня, 11 ноября, а при шестидневной рабочей неделе - 3 января, 25 марта и 18 июня. При пятидневной рабочей неделе 7 января - рабочий день. В 2024 году пятидневная рабочая неделя включает 239 рабочих дней, 105 выходных дней, не считающихся рабочими днями, 19 праздничных дней, не являющихся рабочими днями, 1 день общенародной скорби, 1 день выборов Президента Азербайджанской Республики и 1 день муниципальных выборов.

Норма рабочего времени определяется из расчета 8-часового рабочего дня при 40-часовой пятидневной рабочей неделе. Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2024 год составляет 1901 час. При шестидневной рабочей неделе, когда недельная норма составляет 40 часов, продолжительность ежедневного рабочего дня не может превышать 7 часов, а продолжительность рабочего дня в субботу, который является выходным днем - 6 часов. Для работников, работающих в течение 40-часовой рабочей недели на рабочих местах с шестидневной рабочей неделей, в 2024 году должна быть введена годовая норма рабочего времени в 1901 час, рассчитанная по пятидневной рабочей неделе.

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