На стадионе в Ханкенди проведено освещение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На стадионе в городе Ханкенди завершаются подготовительные работы к матчу "Карабах - МОИК".

Как сообщает в среду Trend, на стадионе уже завершена установка новых сидений.

На одной из задних трибун за воротами большими буквами написано "Карабах - это Азербайджан!", а на другой - "Ханкенди".

Новые фотографии со стадиона в Ханкенди были распространены в социальных сетях.

Отметим, что 21 декабря в 14:00 на стадионе в городе Ханкенди пройдет матч 1/8 финала Кубка Азербайджана "Карабах - МОИК".

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